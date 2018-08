Auto si ribalta nelle campagne: due persone incastrate nell'abitacolo

FASANO - Sono usciti fuori strada e si sono ribaltati nelle campagne. Marito e moglie (lei 71enne, lui 79enne) coinvolte in un incidente che intorno alle ore 16,30 di oggi (domenica 12 agosto) si è verificato in viale Arsilio, presso la frazione di Laureto, zona Selva di Fasano. Entrambi viaggiavano a bordo di una Chevrolet Matiz di colore rosso.

Per cause da accertare, la donna ha perso autonomamente il controllo del veicolo. A quel punto la macchina è andata a finire in un dislivello, ribaltandosi a ridosso di un muretto a secco.

I due coniugi sono stati estratti dall'abitacolo dal personale del 118, giunto sul posto a bordo di due ambulanze. Entrambi sono stati trasportati presso il Pronto soccorso dell'ospedale Perrino. La moglie con lievi ferite. Il marito è in codice giallo. Da quanto appreso, erano diretti pressa la villetta estiva.

I vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato.

Spetterà ai carabinieri della compagnia di Fasano, recatisi sul posto per i rilievi del caso, il compito di chiarire la dinamica del sinistro.