Paura sulla superstrada: auto fuori controllo si ribalta, ferita la conducente

VILLA CASTELLI– Si sono vissuti momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi, sabato 25 agosto, sulla strada statale 7 per Taranto dove una Mini Cooper si è ribaltata fermandosi a ridosso del guardrail. All’interno c’era solo la giovane automobilista. L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo per Villa Castelli. Sul posto si è recata una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana che ha soccorso la donna e messo in sicurezza il veicolo sedando un principio di incendio. Sul posto anche personale del 118 che ha condotto la ferita al Pronto soccorso. Può dirsi miracolata: ha riportato solo lievi ferite al volto.

Il traffico in quel tratto di strada ha subito rallentamenti, dei rilievi se ne sono occupati i carabinieri. Al momento non sono note le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo alla donna, quello che è certo è che nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre auto.

Gallery