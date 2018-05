Auto si ribalta sulla superstrada: momenti di apprensione per tre giovani

BRINDISI - Prima il tamponamento, poi il ribaltamento. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze un incidente che intorno alle ore 15,15 di oggi (25 maggio) su è verificato sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce, circa 500 metri prima dello svincolo per il rione La Rosa, direzione Lecce.

Una vecchia Fiat 500 con tre giovani di Brindisi a bordo si è cappottata a seguito della collisione con una Fiat Punto condotta da un uomo. La 500 si è fermata sulla corsia di marcia. Lo stesso conducente della Punto e altri automobilisti hanno aiutato i tre occupanti della 500 a uscire dall'abitacolo. Il bagagliaio dell'utilitaria si è aperto, provocando la fuoriuscita sulla carreggiata di un carico di carciofi che i ragazzi avevano raccolto nell'arco della mattinata.

Sul posto nel giro di pochi minuti si sono recati i soccorritori del 118, a bordo di due ambulanze, e una pattuglia della polizia stradale. Gli occupanti della 500 sono stati trasportati in ospedale per i rilievi del caso. Le dinamiche del sinitstro sono in fase di accertamento. Un ruolo determinate potrebbe essere attribuibile al rallentamento del traffico dovuto ai lavori di viabilità che da alcuni giorni interessano la superstrada per Lecce.

