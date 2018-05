Auto si schianta contro palina semaforica: paura per una ragazza

CEGLIE MESSAPICA – Si sono vissuti momenti di apprensione per una ragazza coinvolta in un incidente avvenuto intorno alle ore 8 di oggi (2 maggio) sulla strada provinciale che collega Ceglie Messapica a Martina Franca, in contrada Montedoro, nell’agro di Ceglie.

La giovane, alla guida di una vecchia Fiat Punto, per cause da accertare si è scontrata contro la palina di un semaforo, abbattendola. Sul posto si sono recati i soccorritori del 118, e i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni e i carabinieri della locale stazione, per i rilievi del caso.

Per l’automobilista grande spavento, ma nessuna grave conseguenza. L’auto è stata rimossa da un carro attrezzi.