Auto si schianta contro palo e travolge veicoli in sosta: grave un giovane

CAROVIGNO - Grave incidente nella serata di oggi, sabato 12 gennaio, in via Foggia a Carovigno: un’Alfa 147 con a bordo tre giovani si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione abbattendolo e tre veicoli in sosta.

Sul posto si sono recate alcune ambulanze del 118 che hanno portato i feriti al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi, uno in codice rosso.

Le cause che hanno fatto perdere il controllo del veicolo al conducente sono al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti per i rilievi necessari per la ricostruzione della dinamica. Sul posto anche i carabinieri che si sono occupati della viabilità. L’Alfa è stata rimossa con il carroattrezzi. Si è reso necessario anche l’intervento dei tecnici Enel per il ripristino dell’impianto di illuminazione.

