Autoarticolato carico di grano finisce nella cunetta: conducente illeso

ORIA – Si sono concluse nella tarda mattina di oggi, martedì 30 giugno, le operazioni di rimozione di un autotreno carico di grano finito, nella tarda serata di ieri, in una cunetta della circonvallazione di Oria (strada provinciale 51-bis Oria-Cellino San Marco), direzione Francavilla Fontana. Alla guida c’era un 60enne residente a Erchie, che è rimasto illeso. Era partito da Nardò ed era diretto ad Altamura per consegnare il carico (circa 300 quintali), per conto di un’azienda di Campi Salentina.

Il mezzo pesante si è piegato su un lato, il conducente è riuscito a mettersi in salvo senza conseguenze per la sua incolumità. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla, i carabinieri della stazione di Oria e i colleghi del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana. Le operazioni di rimozione sono iniziate dopo il trasbordo del grano su un altro mezzo e si sono protratte fino alla mattinata di oggi. il camionista ha riferito di aver perso il controllo del mezzo a causa di un’auto che proveniva dal lato opposto con gli abbaglianti attivati.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fino a quano il mezzo non è stato rimosso sulla circonvallazione di Oria si sono subiti grossi disagi.