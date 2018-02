Tir tampona auto Polstrada: agenti soccorsi da militari del San Marco

Ieri pomeriggio 20 febbraio sull’autostrada A 14, all’altezza di Molfetta, durante una attività di trasporto verso la sede di Parma, un’autocolonna composta da personale della Brigata Marina San Marco ha prestato soccorso a una pattuglia della Polizia stradale travolta da un Tir mentre soccorreva, a sua volta, un autista in panne fermo al margine della carreggiata.

I fucilieri di Marina si sono immediatamente fermati per allertare i soccorritori, prestare i primi soccorsi ai poliziotti rimasti feriti e garantire la viabilità stradale in attesa dell’arrivo del 118. I poliziotti hanno dato in custodia le loro armi ai marò del San Marco i quali le hanno poi riconsegnate a personale della Polizia stradale sopraggiunto sul luogo dell’incidente.

Dopo aver atteso il ristabilirsi della normalità, l'autocolonna della Brigata marina San Marco ha ripreso il suo viaggio verso la località emiliana. Il Tir aveva investito in pieno l'auto-pattuglia della Stradale ferma sulla corsia di emergenza, mentre l'equipaggio si stava occupando di un'altra vettura in panne. nell'urto violentissimo il mezzo di servizio è stato semistrutto, finendo addosso all'altra auto in avaria. per fortuna solo sette giorni di prognosi a tresta per i due agenti, trasferiti in ospedale.