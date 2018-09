Auto contro moto nel centro abitato: tre persone in ospedale

BRINDISI – Auto contro moto in via Unione Sovietica al quartiere Bozzano a Brindisi: tre persone sono rimaste ferite, i due occupanti della moto in maniera più preoccupante. L’incidente si è verificato intorno 19. Si tratta di una Fiat Punto e di una moto di grossa cilindrata. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale da ambulanze del 118. Al vaglio le cause che hanno provocato lo scontro.

