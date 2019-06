Incidente in viale Aldo Moro: auto contro scooter, grave 18enne

BRINDISI - Incidente stradale in viale Aldo Moro, a Brindisi: nell'impatto tra un'auto e uno scooter è rimasto ferito in maniera grave il ragazzo di 18 anni. R.S. che era alla guida del Piaggio Liberty. E' ricoverato in ospedale, al Perrino di Brindisi, in prognosi riservata. Lievi, invece, le ferite per la brindisina, M.P, 48 anni, che era al volante della Peugeot 107.

L'impatto è avvenuto attorno alle 13,15 di oggi, 7 giugno 2019, all'incrocio con via Di Vittorio. Sul posto subito intervenuti gli agenti della Polizia locale. Le condizioni del conducente dello scooter, trasportato in ambulanza in codice giallo, si sono rivelate più gravi, tanto da essere successivamente dichiarata la prognosi riservata.

Come da prassi sono stati richiesti, per entrambi i conducenti, gli esami alcolemici e tossicologici. Il giovane alla guida del Piaggio Liberty è risultato privo del titolo di guida e, il veicolo, sprovvisto di copertura assicurativa.