Incidente stradale nella notte: automobilista trovato morto all'alba

ERCHIE - Il Suv Mercedes E220 è finito nella scarpata ieri sera, il corpo senza vita dell'automobilista sbalzato fuori è stato trovato solo all'alba di oggi: aveva 33 anni, era residente a Erchie. Di lui non si avevano più notizie dalla serata di ieri: la famiglia non era riuscita a mettersi in contatto e per questo si ritiene che l'incidente mortale sia avvenuto lunedì 20 maggio a tarda ora.

La tragedia

La dinamica sarà accertata nelle prossime ore. A quanto si apprende, l'uomo stava percorrendo la strada che conduce Boncore, in agro di Veglie, a San Pancrazio Salentino, quando ha perso il controllo della sua auto: il Suv è finito nella scarpata laterale e si è fermato a distanza di almeno 300 metri dal punto d'impatto. Il 33enne è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce e del distaccamento di Veglie , allertati da alcuni automobilisti di passaggio all'alba, il personale del 118 di Brindisi, e i carabinieri di Veglie. La notizia della tragedia ha svegliato Erchie, paese di residenza dell'uomo. Spetta ai militari la ricostruzione della dinamica dell'incidente, partendo da eventuali segni di frenata lasciati sull'asfalto.

