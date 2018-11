Camion carico di mangimi sfonda guard rail e finisce sulla complanare

OSTUNI – Ha sfondato il guard rail e si è ribaltato sulla complanare. Un Tir che trasportava mangimi è rimasto coinvolto in uno spaventoso incidente avvenuto intorno alle ore 2 della scorsa notte (fra giovedì 15 e venerdì 16 novembre) sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, carreggiata Sud, nei pressi di Villanova.

Il veicolo si è adagiato su una fiancata, occupando interamente la sede stradale. Una parte del carico si è riversata nel canalone per lo scolo delle acque piovane. Il parabrezza della cabina è andato in frantumi, ma fortunatamente l’abitacolo ha retto. Questo ha evitato gravi conseguenze per il conducente.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi, il personale del 118 e gli agenti della polizia Stradale, per i rilievi del caso. La viabilità, lungo la statale, non ha subito interruzioni. Alle prime luci del giorno l’autoarticolato era ancora sul luogo dell’incidente. Occorrerà l’intervento di un carro attrezzi specializzato nel recupero di mezzi pesanti per la rimozione.

