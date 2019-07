Camion della nettezza urbana finisce fuori strada sulla provinciale

SAN VITO DEI NORMANNI – Un camion della nettezza urbana della ditta Teknoservice che dal primo luglio si occupa della raccolta dei rifiuti per conto del Comune di San Vito dei Normanni, è uscito fuori strada sulla provinciale per Francavilla Fontana dopo essersi scontrato con una Smart Forfour. A bordo c'erano solo i conducenti che sono stati portati in ospedale da alcune ambulanze del 118. Nessuno avrebbe riportato conseguenze preoccupanti.

Il mezzo pesante ha sfondato un muretto a secco che costeggia un uliveto all’altezza del primo incrocio per San Michele Salentino. Sul posto per i rilievi tesi ricostruire la dinamica dell’incidente e le cause che hanno determinato lo scontro si sono recati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Francavilla Fontana. Gli agenti della Polizia locale, anch’essi sul posto, si sono occupati della viabilità.

Gallery