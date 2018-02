Camion in una cunetta: traffico in tilt sulla statale Brindisi-Lecce

BRINDISI - Grossi disagi sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce, a causa di un incidente che si è verificato nei pressi dello svincolo per Trepuzzi, nel territorio di Lecce. Qui un camion è finito di traverso in una cunetta, dopo aver sfondato il guard rail. Il condicente, fortunatamente, pare non abbia riportato gravi conseguenze. Sul posto si sono recati gli agenti della polizia stradale salentina per i rilievi del caso.

La circolazione ha subito un brusco rallenteamento, con un lungo incolonnamento. I disagi persisteranno fino a quando non verrà liberata la carreggiata dal mezzo incidentato.