Camion si ribalta sulla superstrada per Lecce: ferito il conducente

BRINDISI - Un Tir che trasportava bottiglie d'acqua si è ribaltato sulla strada statale 613 che collega Brindisi a Lecce, fra gli svincoli per Torchiarolo e Squinzano, direzione Lecce. Il mezzo pesante, per cause da accertare, ha sfondato il guard rail ed è andato a finire fra il canale per lo scolo delle acque e il terreno di campagna che lambisce la superstrada. Il sinistro si è verificato intorno alle ore 9,30 di mercoledì (13 giugno).

Alcuni automobilisti hanno prestato i primi soccorti all'autotrasportatore, in attesa dell'arrivo del personale del 118 a bordo di un'ambulanza. La polizia stradale della Sezione di Lecce si è recata sul posto per i rilievi del caso, con il supporto dei colleghi della Stradale di Brindisi, nella gestione della viabilità. Il traffico ha subito dei rallentamenti. Seguono aggiornamenti