Cane attraversa la strada, auto si ribalta nel centro abitato: giovane illeso

BRINDISI – Sarebbe l’improvviso attraversamento di un cane la causa di un incidente verificatosi intorno alle 18.30 di oggi, sabato 7 luglio, in via Mantegna al quartiere Sant’Elia a Brindisi, all’altezza dell’incrocio con via Carena, nei pressi dell’ufficio postale.

Alla guida dell’auto, una Opel Corsa, c’era il 20enne brindisino L.T. L’auto si è ribaltata, il giovane è rimasto illeso. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia locale per i rilievi necessari a stabilire le cause del sinistro e la ricostruzione della dinamica.

Gallery