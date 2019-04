Carrozziere investito mentre soccorreva auto in panne sulla statale

SAN PIETRO VERNOTICO – Investito mentre effettuava un soccorso per un’auto in panne sulla superstrada. Brutta avventura nella notte tra ieri e oggi, mercoledì 17 aprile, per un carrozziere di San Pietro Vernotico. Per fortuna ha riportato ferite e contusioni giudicate guaribili in 15 giorni, ma sarebbe potuta finire molto peggio. L’auto che lo ha investito, inoltre, si è dileguata.

È accaduto intorno alle 3 sulla corsia in direzione Lecce. Il carrozziere stava eseguendo un intervento con il carroattrezzi: l’auto gli è piombata addosso durante le operazioni di carico del veicolo guasto sul camion. L’uomo, che indossava tutti i dispositivi di protezione, è finito rovinosamente sull’asfalto. È stato portato al Pronto soccorso del Vito Fazzi di Lecce, del fatto sono stati informati i carabinieri. Ora si cerca il pirata della strada.