Ceglie Messapica: scontro tra pullman e auto in pieno centro

CEGLIE MESSAPICA - Per cause ancora in corso di accertamento un pullman della Stp ed una Peugeot 306 con alla guida una donna, si sono scontrati questa mattina (venerdì 17 gennaio), intorno alle 12,30, nei pressi dell'incrocio tra via Francavilla, angolo via Giustino Fortunato a Ceglie Messapica.

Fortunatamente solo un lieve trauma per la donna soccorsa dagli operatori del 118 accorsi subito sul luogo dell'incidente insieme alla pattuglia della Polizia locale. Il traffico è stato bloccato per alcune ore, per dare il tempo ai vigili urbani di effettuare i rilievi e spostare i mezzi.

Quell'incrocio non è nuovo ad episodi di questo tipo, infatti, da tempo residenti ed esercenti lamentano la situazione di pericolosità dell'arteria, tra le più trafficate della città, snodo essenziale per le città di Martina Franca e Francavilla Fontana, oltre ad essere punto di fermata per gli autobus che trasportano gli studenti che devono raggiungere il vicino istituto tecnico professionale e non molto distante le scuole dell'infanzia ed elementari del secondo istituto comprensivo.