Incidente stradale nel centro abitato: donna in ospedale

CELLINO SAN MARCO - Una donna è rimasta ferita nell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Cellino San Marco: è stata subito portata in ospedale, al Perrino di Brindisi. L'impatto è avvenuto attorno alle 16 all'incrocio tra via Europa e via Amalfi.

Sono rimaste coinvolte due auto: un Range Rover e una Lancia Y. La donna ferita viaggiava a bordo della Lancia. Sul posto sono subito intervenuti gli agenti della Polizia locale e il gruppo comunale della protezione civile. Restano da chiarire le cause dell'incidente.