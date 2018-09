Ciclista 16enne travolto da un'auto sulla complanare della statale 7

VILLA CASTELLI - Un ciclista di Villa Castelli di 16 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto stamani sulla complanare della statale 7 tra Grottaglie e Francavilla Fontana. Il giovane stava percorrendo la viabilità di servizio assieme ad un amico, quando è stato travolto da una Opel Corsa condotta da un 70enne pure di Villa Castelli.

Il ciclista, G.F., è stato sbalzato con violenza sul parabrezza della vettura, riportando lesioni al capo e in altre parti del corpo, mentre la sua mountain bike è stata proiettata in una cunetta. Sul luogo, oltre ad una equipe del 118, è intervenuta la Polizia locale di Villa Castelli, con il comandante Quirico D’Aversa.

Sembra che il giovane stesse compiendo una inversione di marcia quando è sopraggiunta la vettura, che viaggiava in direzione opposta, verso Francavilla Fontana. Il ferito è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto, e da quanto si è appreso non versa in pericolo di vita.