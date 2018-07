Collisione sulla provinciale: un'auto finisce fuori strada, l'altra si ribalta

CELLINO SAN MARCO – Una macchina si è ribaltata al centro della carreggiata. L’altra è finita fuori strada. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze un incidente che intorno alle ore 11 di mercoledì (18 luglio) si è verificato sulla strada provinciale che collega Oria a Cellino San Marco.

Tre in tutto le persone coinvolte, a bordo di due veicoli: una Fiat Panda e una Volkswagen Golf. La dinamica del sinistro è al vaglio degli agenti della polizia municipale di Cellino al comando del tenente Grassi. L’auto cappottatasi è la Panda. La Golf, invece, è finita nelle campagne.

Sul posto si sono recate due ambulanze con personale del 118 e, in supporto, la polizia stradale e la Protezione civile del Comune di Cellino, che ha coadiuvato la municipale nella gestione della viabilità, fino a quanto i mezzi non sono stati rimossi e la strada è stata riaperta al traffico.

Fortunatamente non vi sono grosse conseguenze per le persone coinvolte.