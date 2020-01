Donna investita in viale Commenda: si cerca auto pirata

BRINDISI – Momenti di paura intorno alle 17.30 di oggi in viale Commenda a Brindisi dove una donna è stata investita da un’auto che poi è fuggita. Questo almeno è quanto emerge da una prima ricostruzione dei fatti. L’incidente si è verificato all’altezza dell’incrocio con via Imperatore Augusto. Sul posto è stata inviata un’ambulanza del 118 che ha prestato alla malcapitata le prime cure per poi portarla al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. Gli agenti della Polizia locale, invece, si sono occupati della dinamica. Alcuni testimoni avrebbero riferito che l’auto che ha centrato la donna è di colore nero. Al vaglio i fotogrammi di alcune telecamere installate nella zona e il racconto dei testimoni.