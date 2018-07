Doppio incidente sulla superstrada per Bari: due feriti, traffico deviato

OSTUNI - Traffico deviato e disagi sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, a seguito di un incidente che intorno alle ore 7,20 di domenica (22 luglio) si è verificato all'atezza dello svincolo per la marina di Villanova, direzione Bari.

Il sinistro si è sviluppato in due fasi. Nella prima fase si è verificato un tamponamento fra due auto. In quella successiva, sono entrate in collisione altre due macchine, forse nel tentativo di evitare le vettura incidentate, rimaste ferme lungo la carreggiata. Gli airbag delle prime due macchine si sono aperti. Due persone sono state soccorse da personale del 118.

Sul posto, per i rilievi del caso e la gestione della viabilità, si sono recate anche le pattuglie della polizia stradale e i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni. I due feriti sono stati trasportati in ospedale. Nessuno dei due, da quanto appreso,verss in gravi condizioni.

l traffico è stato deviato verso Villanova. Intorno alle ore 9, dopo la rimozione dei veicoli, la viabilità è stata ripristinata.