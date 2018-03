Due auto si scontrano frontalmente in centro: due persone in ospedale

SAN VITO DEI NORMANNI – L’asfalto viscido a causa della pioggia potrebbe aver avuto un ruolo determinante in uno scontro frontale che intorno alle ore 14,30 di oggi (22 marzo) si è verificato all’incrocio fra via Tevere e via Brindisi, nella periferia di San Vito dei Normanni. Qui sono entrate in collisione una Fiat Punto bianca e una Fiat Bravo nera. Tre le persone coinvolte nell’incidente.

Entrambe le vetture procedevano a velocità moderata. Per questo l’impatto non è stato particolarmente violento, anche se due persone sono state soccorse da personale del 118, giunto sul posto a bordo di un paio di ambulanze, e condotte presso il Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della locale stazione.