Altri due incidenti in serata, in città e sulla ex statale 16

BRINDISI - Due incidenti, di cui si è occupata la Polizia locale di Brindisi, si sono verificati in tarda serata l'uno in pieno centro nel capoluogo, l'altro alla solita rotatoria sulla ex statale 16 per San Vito dei Normanni, all'incrocio con Serranova e contrada Autigno-Mascava (una strada provinciale che conduce sino a Mesagne). In città all'intersezione tra piazza Vittoria e via Ferrante Fornari, per cause in corso di accertamento due scooter condotti da giovanissimi stavano per entrare in collisione, e per evitare l'impatto uno dei due ragazzi alla guida non è più risucito a controllare il proprio mezzo, che ha perso aderenza sul fondo stradale in basole. Caduto pesantemente, il giovane ha atteso l'arrivo dell'ambulanza attorniato da altri ragazzi che gli avevano prestato soccorso, ed è stato preso in consegna da una equipe del 118. Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti, per fortuna. Il ragazzo infortunato indossava regolarmente il casco.

E' rimasta gravemente danneggiata un'auto che alla rotatoria sulla Brindisi-San Vito, stesso punto di un altro incidente analogo avvenuto recentemente, si è capovolta. Non si hanno notizie della persona o delle persone a bordo, ma non dovrebbero esserci feriti gravi. La vettura probabilmente si è schiantata sull'isola al centro della rotatoria perchè la persona che guidava non è riuscita a compiere la curva. Da accertare, anche in questo caso, i fattori alla base del sinistro. Il relitto dell'auto è stato recuperato da un carro attrezzi. Qualche automobilista ha segnalato in passato che non sempre i fari collocati sul lampione centrale sono in funzione. In ogni caso chi percorre quel tratto sa che deve rallentare per la presenza della rotatoria, realizzata per mettere fine alla serie di incidenti gravissimi che avevano funestato per anni quell'incrocio.