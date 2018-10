Tir in corsa perde due ruote: una centra un'auto in sosta

TORCHIAROLO – Si staccano due ruote dagli assali della motrice di un Tir, e si trasformano in micidiali proiettili: una centra un’auto in una piazzola di sosta, ma per fortuna senza causare danni alle persone, l’altra balza per centinaia di metri sulla carreggiata, per poi esaurire l’abbrivio senza colpire altri veicoli. E’ accaduto nel primo pomeriggio odierno sulla superstrada 613 in direzione di Brindisi, poco prima dello svincolo per Torchiarolo.

La vettura colpita da una delle pesanti ruote era una monovolume Peugeot, ferma in una piazzola di sosta. La ruota ha centrato la parte posteriore dell’auto, danneggiandola gravemente. Ma nessuno ha riportato lesioni. E’ andata bene. L’altra ruota alla fine si è adagiata sul manto stradale, costringendo auto, furgoni e camion che sopraggiungevano a brusche sterzate.

Alla fine si è riusciti a spostarla e ad appoggiarla al guardrail. E’ stato lo stesso conducente del Tir ad accertarsi subito che nessuno a bordo della monovolume si fosse fatto male, e a chiedere a sua volta una mano per recuperare le ruote e tentare di rimontarle. Intanto la Peugeot è stata presa a bordo da un carro attrezzi della ditta Tarantini, che interviene spesso nella zona sul teatro di incidenti.

