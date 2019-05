Incidente stradale nella zona industriale: quattro feriti

FASANO - Quattro persone sono rimaste ferite nell'incidente stradale avvenuto nella zona industriale di Fasano, attorno alle 17,30 di oggi, 6 maggio 2019, in via Bianco. I mezzi coinvolti sono tre: c'è stato inzialmente l'impatto fra un camion con cestello e un Doblò, in conseguenza del quale il primo mezzo è finito contro un tir che era parcheggiato al lato della strada.

Uno dei feriti è stato estratto dalle lamiere. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco e del personale del 118. La dinamica è da chiarire. I feriti sono portati al Pronto soccorso dell'ospedale di Fasano.

