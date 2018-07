Tamponamento con feriti sulla statale 7: una delle due auto si ribalta

FRANCAVILLA FONTANA - Ci sono alcuni feriti, trasferiti dal 118 all'ospedale Camberlingo, in un incidente stradale avvenuto sulla statale 7 Brindisi-Taranto, dove una Lancia Y ha tamponato una Fiat Punto con a bordo una famiglia, ribaltandosi poi dopo un secondo urto contro il guard-rail. E' stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la sede stradale nel punto in cui si è verificato l'incidente, e l'auto maggiormente danneggiata, all'altezza della rampa di uscita per Francavilla Fontana ovest. I rilievi necessari alla ricostruzione delle dinamiche del sinistro sono stati eseguiti da una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana.