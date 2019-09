Con l'auto fuoristrada: passeggero grave, lui positivo al narcotest

FRANCAVILLA FONTANA - I carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno denunciato a piede libero uno studente 19enne per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Il giovane il 31 agosto attorno alle 22,30 sulla strada provinciale 52 tra Francavilla Fontana e San Marzano di San Giuseppe, mentre era alla guida della propria autovettura Lancia Y aveva perso il controllo del veicolo finendo nelle campagne, ma senza riportare lesioni. Nessuna conseguenza anche per uno dei passeggeri.

Ma non era uscito indenne dall’incidente, invece, un altro ragazzo che si trovava nell’auto, un 22enne originario di San Marzano, trasportato da un’ambulanza del 118 prima all’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, dove gli era stato riscontrato uno pneumotorace post traumatico sinistro, e successivamente trasferito presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Sottoposto al test per eventuale uso di sostanze stupefacenti, il conducente della Y10 è risultato positivo all’uso di cannabinoidi. La patente di guida gli è stata ritirata è il veicolo è stato sottoposto a sequestro.