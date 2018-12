Furgoncino si ribalta sulla strada provinciale: spavento per il conducente

CEGLIE MESSAPICA - Grande spavento ma nessuna grave conseguenza per il conducente di un furgoncino cassonato Iveco Daily che intorno alle ore 19,30 della vigilia di Natale si è ribaltato sulla via che collega Ceglie Messapica a Villa Castelli, nell'agro di Ceglie.

La causa della perdita di controllo è da accertare. Il malcapitato è stato soccorso dal personale del 118. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Ostuni, per mettere il mezzo in sicurezza. Fortunatamente l'uomo, condotto in ospedale per gli accertamenti del caso, non ha riportato gravi ferite.