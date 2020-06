Autocarro contro l'ingresso di un negozio: tragedia sfiorata in centro

ORIA - Ha invaso il marciapiede e si è schiantato contro il muro di un negozio di infissi. Si è sfiorata la tragedia stamattina (martedì 9 giugno) in via Cavour, nel centro di Oria. Il mezzo coinvolto nell'Incidente è un autocarro cassonato utilizzato in lavori di manutenzione del verde pubblico lungo una stradina che si incrocia con via Cavour, all'altezza delle scuole elementari Camillo Monaco.

Il mezzo era carico di rami appena potati. Per causa da accertare (pare per un problema dell'impianto frenante), il veicolo, fuori controllo, ha iniziato una discesa, con l'autista a bordo, verso via Cavour terminata con lo schianto contro il prospetto dell'attività commerciale. Alcune lastre non hanno retto all'urto, spezzandosi. Fortunatamente sul marciapiede non si trovava nessuno.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto si sono recati gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana, impegnati nelle operazioni di rimozione del mezzo, rimasto bloccato di traverso sulla strada.

Gallery