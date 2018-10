Furgone si ribalta sulla 379: un morto e un ferito

OSTUNI - Sangue sulle strade del Brindisino: un uomo è morto e un altro è rimasto ferito nell'incidente avvenuto oggi, martedì 16 ottobre 2018, sulla 379, attorno alle 7,30, all'altezza dello svincolo per Torre Pozzelle. I due erano a bordo di un furgone Peugeot che, per cause ancora da chiarire, è finito fuori strada ribaltandosi più volte.

E' apparso subito in condizioni gravissime il conducente: non ce l'ha fatta, è deceduto. Ferito il passeggero del mezzo. Sul posto gli operatori del 118, i vigili del fuoco, gli agenti della polizia stradale di Brindisi. La carreggiata in direzione Fasano è provvisoriamente chiusa in località Carovigno, e il traffico è deviato sulla complanare allo svincolo di Specchiolla con rientro a Torrepozzelle. Il personale Anas sta intervenendo sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile.

La vittima era originario di Foggia, aveva 40 anni.