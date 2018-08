Giallo per il giovane in scooter morto a Speziale: forse è stato travolto

FASANO - I carabinieri della compagnia di Fasano hanno alcuni importanti elementi per ipotizzare la responsabilità di terze persone nell'altro incidente stradale mortale che ha insanguinato le prime ore del mattino di questa vigilia di Ferragosto, quello avvenuto attorno alle 5,45 sulla ex statale 16 Ostuni-Fasano poco prima della frazione di Speziale.

La vittima, il 19ennne Giuseppe Vinci di Fasano, stava percorrendo la 16 per raggiungere il posto di lavoro in un vivaio di Speziale, quando ha perso il controllo dello scooter Piaggio Liberty finendo sull'asfalto e terminando sulla corsia opposta. Ma è molto probabile che vi sia stato il coinvolgimento di un veicolo in transito.

La morte del 19enne fasanese infatti è attribuibile ad un forte urto con segni di trascinamento e arrotamento del corpo, dicono i carabinieri del Norm di Fasano. E mentre proseguono gli accertamenti, il pm che si occupa del caso attenderà anche gli esiti dell'autopsia: la salma infatti è stata trasferita nella camera mortuaria dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi a disposizione del medico legale.