Alla guida sotto effetto di alcool e droga provoca incidente: denunciato

FASANO – E’ risultato positivo all’alcool test e al drug test un 47enne che nel tardo pomeriggio di domenica 9 febbraio è rimasto coinvolto in un incidente stradale all’incrocio tra via Roma e via dell’Elettricità a Fasano. Dagli accertamenti fatti eseguire dagli agenti della Polizia locale, recatisi sul posto per i rilievi del caso, è emersa la positività a sostanze alcoliche, con un tasso pari 1,75 g/l, nonché agli stupefacenti. L’uomo è stato denunciato per guida sotto l’influenza di alcol e droghe, le cui pene previste sono l’ammenda fino a 12mila euro, l’arresto fino a 2 anni e la revoca della patente di guida (sanzioni raddoppiate per aver causato il sinistro).

Si è trattato di uno scontro semi-frontale tra una Opel Mokka, che procedeva in via Roma con direzione centro città ed una Fiat Panda proveniente dal senso opposto. Quest’ultima, condotta dal 47enne finito poi nei guai: procedeva zigzagando quando, giunta nei pressi del supermercato Md, dopo esser stata evitata da un terzo veicolo appena incrociato, è andata a collidere contro la Opel, terminando la corsa fuori dalla sede stradale ribaltandosi su di un fianco.

Si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza l’area, a causa della fuoriuscita di carburante. Il conducente della Fiat Panda è stato trasportato dal personale sanitario del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi per esser sottoposto alle cure del caso nonché ad accertamenti, predisposti dal Comando di Polizia Locale, in ordine all’assunzione di eventuali sostanze vietate alla guida. Che hanno dato esito positivo.