Si ribalta con l'auto: tasso alcolemico elevato e niente assicurazione

ERCHIE - I carabinieri della stazione di Erchie hanno denunciato in stato di libertà S.D.T. 27enne del luogo, ma domiciliato a Manduria, per guida in stato di ebbrezza. L’uomo nel pomeriggio del 2 marzo mentre percorreva in auto una strada nell’abitato di Erchie ne perdeva il controllo ribaltandosi, per fortuna senza coinvolgere altri veicoli.

S.D.T. dopo essere stato soccorso e trasportato presso una struttura ospedaliera della provincia, è risultato positivo all'alcol test, con un tasso pari a 1,29 g/l. Vale la pena ricordare che il limite massimo consentito è di 0,5 grammi di alcool per litro di sangue, mentre si incorre in responsabilità penali già da valori superiori agli 0,8 g/l.

Nel corso dei successivi riscontri, è anche emerso che il mezzo era sprovvisto della prescritta copertura assicurativa. Pertanto, oltre al ritiro della patente di guida al conducente, l’autovettura è stata sottoposta a sequestro.