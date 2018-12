Impatto con un muretto a secco e ribaltamento: paura per una ragazza

CEGLIE MESSAPICA – E’ andata letteralmente a finire su di un muretto a secco, ribaltandosi su un fianco. Si sono vissuti momenti di apprensione per una ragazza di Ceglie Messapica che intorno alle ore 13 di oggi (martedì 4 dicembre) è rimasta coinvolta in un incidente avvenuto sulla strada provinciale che collega Ceglie Messapica a San Vito dei Normanni, nell’agro di Ceglie.

La giovane viaggiava alla guida di una Lancia Ypsilon. In uscita da una curva, per cause da accertare, la conducente ha perso il controllo del mezzo, innescando una traiettoria conclusasi con la collisione contro il muretto a secco, seguita dal ribaltamento.

Sul posto si sono recati i soccorritori del 118 a bordo di un’ambulanza, i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana e gli agenti della polizia locale di Ceglie Messapica coordinati dal comandante Cataldo Bellanova. La malcapitata, fortunatamente, era vigile e cosciente. Le sue condizioni, da quanto appreso, non destano preoccupazione. Il traffico è stato momentaneamente interrotto, fino alla rimozione del mezzo incidentato.

Gallery