Impatto tra due auto in via Sicilia: una si ribalta, due feriti

BRINDISI - Auto si capovolge in via Sicilia, quartiere Commenda, a Brindisi, dopo l'impatto con un'altra utilitaria: feriti i conducenti, strada chiusa al traffico per consentire l'intervento dei vigili del fuoco per evitare la perdita di benzina potesse provocare un incendio.

L'incidente stradale è avvenuto questa sera attorno alle 20,15 all'incrocio con via Molise: coinvolte una Fiat 500 e una Fiat Punto. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale, i primi ad arrivare sul posto e a chiedere l'arrivo del personale del 118. Sembra che una delle due auto, proveniente da via Molise, non abbia rispettato il diritto di precedenza dell'altro veicolo.

Ancora non si conoscono le condizioni dei feriti, portati in ospedale per essere sottoposti a una serie di accertamenti. Stando a quanto si apprende, malgrado l'impatto non sia stato particolarmente violento, la Fiat 500 si è capovolta strisciando per una cinquantina di metri su tetto. A bordo una ragazza di 24 anni, che era alla guida, e accanto a lei un uomo, entrambi di Brindisi.

