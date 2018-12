Incidente in via provinciale per San Vito: feriti lievi, traffico rallentato

BRINDISI - Feriti lievi e traffico rallentato in via provinciale per San Vito in seguito a un incidente stradale avvenuto alle 13,40 di oggi (mercoledì 12 dicembre 2018). Una Bmw e una Fiat sono entrate in collisione subito dopo l'incrocio con via Osanna. La Fiat che proveniva dal quartiere Casale è finita contro un pullman della società Ferrovie Sud Est che in quel momento stava percorrendo la strada dopo le soste nel rione Casale per far salire gli studenti pendolari.

Sul posto sono arrivate subito due ambulanze del 118: il personale ha prestato soccorso ai conducenti dei tre mezzi e si è accertato anche delle eventuali conseguenze riportate dagli studenti. A quanto si apprende, non ci sarebbero feriti in gravi condizioni. La dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale di Brindisi. Si registra un rallentamento del traffico dal Casale in direzione del centro della città lungo l'arteria. Sono incolonnati altri pullman delle Ferrovie Sud Est.