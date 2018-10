Incidente all'incrocio del rione Sant'Angelo: ferito un motociclista

BRINDISI - Un motociclista è rimasto ferito in conseguenza di un incidente stradale avvenuto all'incrocio tra via Sant'Angelo e via Pasquale Romano, a Brindisi, nel pomeriggio di oggi, 29 ottobre 2018. Nell'impatto sono rimasti coinvolti un autobus di linea urbana della Società trasporti pubblici e una Fiat Panda.

Sul posto, gli operatori del 118 e gli agenti della polizia locale. La dinamica dell'impatto, avvenuto attorno alle 18,30, è ancora da chiarire. Il traffico è rallentato in entrata e in uscita nel quartiere Sant'Angelo.

