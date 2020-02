Incidente all'alba sulla provinciale: auto finisce nella campagna

CAROVIGNO – Auto fuori strada alle prime ore del giorno di oggi, sabato 22 febbraio, sulla provinciale che collega San Vito dei Normanni a Carovigno. Si tratta di una vecchia Fiat 126. Per cause non ancora chiarite è andata a finire nelle campagne circostanti.

I primi automobilisti di passaggio hanno chiamato il 118 e i vigili del fuoco per estrarre l’occupante dall’abitacolo. Si tratterebbe di un giovane. All’arrivo dei pompieri, per fortuna, il ferito era già stato liberato e soccorso. Al momento non si conoscono le condizioni di salute.