Incidente all'incrocio del rione Commenda: feriti bimbo e automobilista

BRINDISI - Incidente stradale all'incrocio tra via Marche e via Calabria, quartiere Commenda di Brindisi: sono rimasti feriti un bimbo che ha riportato escoriazioni al viso e un ragazzo di 27 anni, finito in ospedale per una sospetta contusione al ginocchio.

Lo schianto è avvenuto tra una Panda, al cui interno c'era il piccolo, e una Smart condotta dal 27enne, poco prima delle 21. Sul posto gli agenti della Polizia locale ai quali spetta il compito di accertare la dinamica dell'incidente.

L'impatto, stando ad alcuni testimoni, sarebbe stato violento. La Smart ha perso la targa anteriore, schizzata via e trovata dai poliziotti municipali sull'asfalto. Nell'urto il bambino avrebbe riportato ferite non gravi al viso.

Gallery