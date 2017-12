Collisione alla rotatoria tra un motocarro Ape e una vettura

OSTUNI – E meno male che c’è la rotatoria. Ma non tutti (anzi, pochi) hanno memorizzato come funziona il diritto di precedenza in questi casi, e quasi nessuno sa che anche nelle rotatorie si utilizzano gli indicatori di direzione. Così stamani ad una delle rotatorie più trafficate di Ostuni, quella tra via Verona, via Venezia, via Monsignor Palma, via Nobile e via Berlinguer, quindi con ben cinque strade confluenti, sono entrati in collisione un motocarro Ape Piaggio con una coppia di anziani nella piccola cabina di guida, e un’auto. Un incidente, per fortuna, senza gravi conseguenze. Dei rilievi del sinistro si è occupata la polizia locale della Città Bianca.