Incidente allo svincolo della superstrada: tre mezzi coinvolti e due feriti

SAN PIETRO VERNOTICO – E’ di tre veicoli danneggiati e due feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato intorno alle 19 di oggi, martedì 4 settembre, sulla rampa che collega la superstrada Brindisi-Lecce alla provinciale 86, la San Pietro-Campo di Mare. Gli svincoli sono rimasti chiusi al traffico per circa un paio di ore fino a quando i veicoli non sono stati rimossi.

Sul luogo dell’incidente, dovrebbe essersi trattato di un tamponamento, si sono recati gli agenti della Polizia locale di Torchiarolo, lo stesso comandante Lorenzo Renna, e i carabinieri. I veicoli coinvolti sono due auto, una Fiat Grande Punto e una Mercedes, e un furgone Ducato. Le condizioni dei feriti non dovrebbero essere preoccupanti, sono stati portati all’ospedale Perrino di Brindisi da alcune ambulanze del 118 per essere sottoposti a tutti gli approfondimenti diagnostici del caso.

La Mercedes è stata rimossa con il carro attrezzi, tutti e tre i veicoli sono stati trasportati nel deposito giudiziario Tarantini in attesa dei referti medici e relative prognosi. Disagi per gli automobilisti che dovevano imboccare la superstrada per Lecce di ritorno da "direzione mare" e per chi di ritorno da Brindisi doveva immettersi sulla provinciale 86. Gli agenti della Polizia locale ganno presidiato la zona fino a quando tutti i mezzi non sono stati rimossi.

