Incidente allo svincolo per Costa Merlata: muore fisioterapista di 29 anni

OSTUNI – Ferite gravissime in seguito all’incidente stradale avvenuto all’altezza di Costa Merlata: Francesco Campanella non ce l’ha fatta. E’ morto questa mattina nel reparto dell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Aveva 29 anni, era originario di Monopoli. Era molto conosciuto negli ambienti ospedalieri perché fisioterapista.

L’incidente stradale

Campanella è rimasto coinvolto nell’incidente avvenuto ieri mattina (domenica 22 luglio 2018) lungo la strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, attorno alle 7,30. Tutto è avvenuto nell’arco di pochi minuti, all’altezza dello svincolo per Costa Merlata, in direzione del capoluogo regionale.

Stando alla ricostruzione degli agenti della stradale, ci sarebbe stato prima un tamponamento fra due auto, successivamente sono state coinvolte altre due utilitarie, forse per evitare le prime rimaste bloccate sulla carreggiata.

I feriti

Il personale del 118 ha soccorso i feriti trasportandoli in ospedale. Sono apparse subito gravissime quelle del fisioterapista, arrivato al pronto soccorso dell’ospedale Perrino in codice rosso. I medici hanno fatto il possibile durante la notte.

Ferita in maniera grave una giovane donna. La prognosi resta riservata. Non destano, invece, preoccupazione le condizioni di un’altra donna rimasta coinvolto nel doppio incidente. L’informativa sarà trasmessa in Procura, all’attenzione del sostituto procuratore di turno per le valutazioni su eventuali responsabilità penali nella dinamica.