Sfonda portone e si allontana: identificato l'automobilista

BRINDISI – Si è schiantato contro il portone di un’abitazione e ha tirato dritto, ma in tarda mattinata si è presentato presso il comando di Polizia locale di Brindisi un automobilista che la scorsa notte (domenica 12 gennaio) è andato a sbattere contro il prospetto di una palazzina a due piani situata in via Mogadiscio, nei pressi dell’ex ospedale Di Summa. Si tratta di un brindisino di 32 anni che procedeva alla guida di una Volkswagen Golf.

L'incidente si è verificato intorno all'1,20. I proprietari dell’immobile si sono accorti che la colonnina del portone era sgretolata e fra il marciapiede e l’asfalto si trovavano grossi blocchi di pietra solo stamattina, al momento del risveglio. Il violento impatto ha danneggiato anche il contatore del gas, ma fortunatamente non si sono registrate dispersioni.

I malcapitati hanno dovuto chiedere l’intervento della polizia locale e dei vigili del fuoco, poiché erano rimasti bloccati in casa. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno raggiunto il balcone con una scala a pioli. L'automobilsta non ha riportato ferite. Lo stesso si è recato stamattina presso la caserma della Polizia Locale per fare ammissione di colpa, proprio mentre gli agenti visionavano le immagini riprese dalle telecamere della zona. A suo carico verrà redatto un verbale per perdita di controllo.

