Incidente sulla complanare di Bozzano: auto contro segnale stradale

BRINDISI – Si sono vissuti momenti di apprensione per le persone coinvolte in un incidente avvenuto nella tarda serata di ieri (domenica 28 giugno) sulla complanare del rione Bozzano, all’altezza dell’incrocio con la strada per contrada Masseriola.

Il conducente di un'auto con altre persone a bordo, intorno alle ore 21,30, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo e ha invaso l’isola spartitraffico situata all’imbocco del ponte per il PalaPentassuglia, scontrandosi con un segnale stradale. Sul posto si sono recate tre ambulanze con personale del 118, una pattuglia dei carabinieri e un equipaggio della Polizia Locale. Fortunatamente il sinistro non ha avuto gravi conseguenze.