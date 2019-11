Schianto nel centro di Oria: danneggiata la porta di piazza Manfredi

ORIA – Ha perso il controllo nel cuore del centro storico, schiantandosi contro la Porta di piazza Manfredi. Uno dei monumenti simbolo di Oria, risalente ai primi del 1500, è stato danneggiato da un incidente che si è verificato poco dopo le ore 23 di ieri (lunedì 11 novembre), quando una Ford Fiesta condotta da un giovane del posto, per cause da accertare, ha centrato in pieno la base dell’edificio storico.

Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione al comando del maresciallo Roberto Borrello, un’ambulanza con personale del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Francavilla Fontana. L’automobilista, pressoché illeso, è stato sottoposto ad esami medici volti ad accertare se fosse sotto l’effetto di alcool o sostanze stupefacenti, di cui si attendono i risultati. I danni riportati dall’arco sono in via di quantificazione. L’area non è stata interdetta.

Gallery