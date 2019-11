Incidente a Brindisi: travolto un 12enne, denunciato un automobilista

BRINDISI – Ha avuto la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato, al momento sbagliato. Un 12enne è stato travolto da un’auto coinvolta in una collisione con un’altra auto, riportando fratture a entrambe le tibie. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 7.40 di oggi (sabato 16 novembre) in viale Unione Sovietica, al rione Bozzano.

Il minorenne stava andando a scuola, accompagnato dal padre. In quelli stessi frangenti, una Ford Mondeo condotta dal 52enne I.G., nato a Lecce e residente a Brindisi, si è scontrata con una Renault Modus condotta dal 34enne L.D.T., di Brindisi. A seguito dell’impatto, la Renault è carambolata proprio sul 12enne, per poi terminare la sua corsa su un muretto.

Lo studente, soccorso da personale del 118, è stato trasportato all’ospedale Perrino di Brindisi, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per ridurre le fratture. Fortunatamente non corre pericolo di vita.

Gli agenti della Polizia Locale di Brindisi al comando di Antonio Orefice, recatisi sul posto per i rilievi del caso, hanno elevato un verbale di violazione per omessa precedenza a carico del conducente della Ford Mondeo, mentre all’uomo alla guida della Renault è stato sequestrato il veicolo poiché sprovvisto di assicurazione. Per quest'ultimo, inoltre, si è proceduto a denuncia penale in quanto privo di patente di guida, già revocata. Entrambi i conducenti dei veicoli sono stati sottoposti agli esami alcolemici e tossicologici di cui si attende l'esito.

