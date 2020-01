Auto esce fuori strada e si ribalta: conducente estratto dai vigili del fuoco

OSTUNI - E' rimasto incastrato a bordo dell'auto, dopo essersi ribaltato un canale che costeggia la carreggiata. E' stato estratto dai vigili del fuoco un uomo alla guida di una Renault Modus che intorno alle ore 22 di martedì (14 gennaio) è rimasto coinvolto in un incidente avvenuto sulla strada statale 379 che collega Brindisi a Bari, in località Gorgognolo, agro di Ostuni.

L'automobilista, unico occupante della macchina, procedeva in direzione nord. Per cause da accertare ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. L'auto ha terminato la sua corsa con un ribaltamento, adagiandosi nel canale di scolo delle acque. Sul posto si sono recati i pompieri del distaccamento della Città Bianca e i soccorritori del 118. Il conducente, vigile e cosciente, è stato trasportato in ospedale.