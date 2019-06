Scontro fra auto e furgoncino: l'automobilista in ospedale

SAN DONACI – Violento impatto alla periferia da San Donaci. Una Opel Zafira condotta da un uomo si è scontrata con un furgoncino Iveco Daily cassonato, intorno alle ore 8,30 di oggi (lunedì 24 giugno). La dinamica del sinistro è in fase di accertamento. Di certo c’è che la parte anteriore destra della Zafira ha colliso con lo spigolo del cassone.

Il cofano del vano motore è stato in parte divelto. Gli airbag si sono aperti all’istante. L’automobilista è stato subito soccorso da alcuni passanti e dallo stesso autotrasportatore. A stretto giro è arrivata un’ambulanza con personale del 118.

L’uomo, vigile e cosciente, è stato condotto in ospedale. Le sue condizioni pare non siano gravi. Spetterà agli agenti della polizia locale di San Donaci il compito di far luce sull’accaduto. I detriti e la Zafira sono stati rimossi da un carro attrezzi della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico.

