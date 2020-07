Scontro fra auto e moto sulla circonvallazione: un uomo in ospedale

SAN PIETRO VERNOTICO – Scontro fra auto e moto sulla circonvallazione di San Pietro Vernotico nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 14 luglio. Uno scooter è finito contro una Volkswagen Golf, l’incidente si è verificato all’altezza della stazione di servizio Q8. Ad avere la peggio il conducente dello scooter: è stato portato in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino di Brindisi da un’ambulanza del 118, con una ferita preoccupante alla gamba.

Illeso il conducente dell’auto. Sul posto si sono recati gli agenti della Polizia locale di San Pietro Vernotico per la ricostruzione della dinamica dell’incidente. Il traffico ha subito rallentamenti. I mezzi sono stati rimossi con il carro attrezzi della ditta Tarantini che li ha presi in custodia in attesa della prognosi. Lo stesso personale si è occupato della pulizia dell'asfalto dai detriti.

